Погуляли и хватит: синоптики обещают дождь в воскресенье в Карелии

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08:23, 18 Июня 2017

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О погоде на 18 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 18 июня ожидается переменная облачность.
Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Днем потеплеет до +21, +23.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем при грозе порывистый.

Днем воздух прогреется до +20, +25, на севере +10,+15.

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