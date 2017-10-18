Похитителей канализационных люков в Петрозаводске задержали с поличным

В Петрозаводске сотрудники Росгвардии задержали с поличным граждан, подозреваемых в краже канализационных люков.

Инцидент произошел накануне.

"Наряд вневедомственной охраны, патрулируя улицы, заметил двух молодых людей, которые грузили какие-то громоздкие предметы в легковой автомобиль. Оказалось, что в багажнике - четыре канализационных люка и радиатор отопления", - рассказали в карельском отделе Росгвардии.

В ведомстве добавили, что предполагаемые злоумышленники попытались на месте придумать объяснения случившемуся. "Но факты свидетельствовали против них: при обследовании близлежащей территории группа задержания обнаружила открытые канализационные колодцы", - подчеркнули в ведомстве.

Задержанные переданы сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ.