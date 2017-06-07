17:00, 07 Июня 2017
Похолодание прогнозируют синоптики в четверг в Петрозаводске
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Завтра, 8 июня, в карельской столице немного похолодает, прогнозируют синоптики.
По информации Гидрометцентра, в районах республики ожидается переменная облачность; без осадков.
Ветер восточных направлений слабый.
Температура воздуха ночью +3, +8, местами 0, +2, а днем +16, +21, местами +10, +15 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске без осадков.
Температура ночью +7, +9, а днем +13, +15 градусов.
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