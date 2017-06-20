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14:20, 20 Июня 2017

"Похоже, что история с Сямозером никого ничему не научила"

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Минувшая неделя в Карелии запомнилась приходом лета, прямой линией с президентом и годовщиной трагедии на Сямозере, пишет колумнист Евгений Белянчиков.

Прошедшая неделя ознаменовалась приходом в Карелию долгожданного лета. Особо долго его ждали родители, которые планировали отправить детей в оздоровительные лагеря – и детворе хорошо и взрослым отдых. Но не тут-то было. В дело вмешались сотрудники Роспотребнадзора и Ростехнадзора. Буквально за несколько дней до начала первой смены они запретили эксплуатацию учреждений. Не смогли принять детей лагеря "Айно", "Уя" и "Дружба".

Претензии контролеров сводятся к качеству воды (отсутствие лицензии на скважину и пр.), а также к неким техническим особенностям электрического обеспечения. Казалось бы, наконец-то, контролеры начали контролировать, а не закрывать глаза на проблемы.

Только вот у этой истории, как обычно, две стороны. Претензии контролеров, как заверяют в мэрии, носят скорее надуманный характер, чем реально отражают заботу о детях. Кроме того, в прошлые годы никаких претензий по этим же самым вопросам у проверяющих органов не было. Понятно, что такое рвение объясняется просто – год назад на Сямозере погибли 14 подростков.

Все прекрасно понимают, что в действии старый принцип работы проверяльщиков, построенный на бросании в крайность. До трагедии не проверяем ничего, либо проверяем поверхностно, а после трагедии кидаемся выявлять тысячи нарушений, закрывать и не пущать. Это ведь всегда легче, чем что-то исправить и отладить.

Подронее читайте здесь.

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