Похудевшая Алина Кабаева впечатлила публику в Сочи

Олимпийская чемпионка стала почетным гостем на Всемирном фестивале молодежи и студентов, где выступила с речью в поддержку художественной гимнастики.

В последнее время Алина Кабаева редко появлялась на публике и ничего не рассказывала о своей жизни, пишет uznayvse.

Несколько лет назад спортсменка потеряла форму и сильно поправилась, что, конечно, не прошло мимо общественности.

А сейчас похудевшая Кабаева прибыла в Сочи и впечатлила участников мероприятия. Алина прилетела на мероприятие вместе с телеведущей Тиной Канделаки и хоккеистом Вячеславом Фетисовым.

Поскольку увидеть Кабаеву живьем — явление редкое, публика выстраивалась в очереди, чтобы сфотографироваться именно с ней.

В то время как одни пользователи отмечают очертившиеся скулы спортсменки и называют ее посвежевшей, другие видят Кабаеву изможденной и фантазируют насчет ее тяжелой личной жизни.