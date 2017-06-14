Поисковики со всей России съедутся в Карелию

Представители поисковых объединений России приедут в Карелию на межрегиональный семинар "Поисковый музей", сообщает республиканское министерство по делам молодежи.

С 15 по 17 июня в Петрозаводске будет проходить межрегиональный семинар по музейной и выставочной деятельности поисковых объединений "Поисковый музей". Его организатором выступает Поисковое движение России при поддержке карельского правительства.

"Участниками семинара станут 65 представителей поисковых объединений России из Карелии, Оренбургской, Самарской, Архангельской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Курской, Смоленской, Тверской, Владимирской, Московской, Волгоградской областей, Татарстана, Ингушетии, Санкт-Петербурга, Москвы, Алтайского края", - сообщили в министерстве по делам молодежи.

В программе семинара – презентация проектов победителей всероссийского конкурса "Музей поискового отряда" и проекта "Рубежи Петрозаводска" на памятном месте "Высота 168,5", а также круглый стол.

Открытие семинара состоится завтра в зале Благородного собрания Национального музея Карелии.