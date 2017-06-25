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12:22, 25 Июня 2017

Появилась еще одна петиция в поддержку уволенного директора лицея №13 Галины Васильевой

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Начался сбор подписей в поддержку уволенного директора петрозаводского лицея №13 Галины Васильевой
25.06.17 09:49
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В Петрозаводске учащиеся и родители собирают подписи, чтобы восстановить на работе Галину Васильеву, уволенную с поста директора лицея №13 без объяснения причин.

Депутата Петросовета от КПРФ, директора лицея №13 в Петрозаводске Галину Васильеву уволили без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам.

В Интернете начался сбор подписей в поддержку директора лицея №13 Галины Васильевой, которая была уволена решением администрации Петрозаводска без объяснения причин.

Жители Петрозаводска, учащиеся и родители собирают подписи, чтобы потребовать от властей восстановления в должности директора Васильевой Галины Васильевны.

"Галина Васильевна является ещё и депутатом Петрозаводского городского совета. Совсем недавно она публично оценила работу мэрии неудовлетворительной. Ждать долго не пришлось - уволили опытного руководителя, который не первый год доказывает эффективность своей работой. Школа показывала хорошие результаты, а Васильева Галина Васильева лично следила за успехами каждого выпускника, - написали авторы петиции, - мы убеждены, что избавляясь от неугодных оппонентов такими методами, власти разрушают изнутри систему образования. Мы не намерены стоять в стороне и молчать. Мы - жители Петрозаводска, учащиеся и родители считаем, что человек, фактически основавший лицей, создавший систему, при которой каждый ученик мог найти себе занятие по душе внутри школы, не должен быть так безосновательно уволен".

Если вы не согласны с увольнением Галины Васильевой и поддерживаете авторов петиции, то свою подпись можете поставить здесь.

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Начался сбор подписей в поддержку уволенного директора петрозаводского лицея №13 Галины Васильевой
25.06.17 09:49
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
god
2017-06-25 13:28:58
Жаль, что Петеляева в это встряла.
revuz
2017-06-25 13:05:25
Сама Мирошник следующая? В жизни всегда так.
анти
2017-06-25 13:31:38
revuz, жизнь покажет. "В действительности все совсем не так, как на самом деле" (с) Ё. Лец
ivan
2017-06-25 12:52:21
Молодец Мирошник, уволила гидру, не побоялась с ней связатся. Огромное человеческой спасибо от многих учеников этого "лицея". До сих пор всех учителей ненавижу. Так унижать как гавася не многие могут.
Онего
2017-06-25 12:33:15
Имей совесть, иди с богом, коллектив и так в ступоре от нечаянной радости..
god
2017-06-25 12:42:30
Онего, молятся чтоб монстр не вернулся не дай то Бог :)
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