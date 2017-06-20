Появилась надежда, что пропавшие на Ладоге подростки выжили, заявили в МЧС Карелии

Спасатели считают, что минимум двое подростков из перевернувшей на Ладожском озере лодки могли спастись.

"Есть надежда, что они могли спастись, операция по спасению продолжается", - сообщили "Столице на Онего" в ведомстве.

Ранее "Интерфакс" заявил, что один из подростков, пропавших после опрокидывания лодки на Ладоге, по предварительным данным, погиб.

"Предварительный опрос двоих выживших подростков показал, что на лодке с ними находилась девушка - их ровесница, ей не удалось спастись", - сказал собеседник агентства.

"В районе крушения лодки - архипелаг из нескольких островов. Есть надежда, что двоим удалось спастись там. Никто из выживших не указал, что был свидетелем их гибели", - сообщает агентство.

В понедельник 19 июня поступила информация о том, что пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти Ладожского озера, перевернулись и оказались в воде.

По предварительным данным, двоим детям удалось спастись.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи СУ СК России по Республике Карелия, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Установлены личности всех пострадавших. Они местные жители, отдыхавшие на озере. С родителями есть связь, работают психологи.