16:11, 18 Октября 2017
Появились фото с места преступления в Сретенском храме, где произошло ограбление
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Корреспондент "Столицы на Онего" узнала у настоятеля Сретенского храма отца Леонида Леонтюка, кто мог позариться на святое.
Оговоримся сразу, что отец Леонид служит не только в Сретенской церкви, но также является помощником начальника УФСИН Карелии по организации работы с верующими.
Что говорит об произошедшем настоятель храма отец Леонид, читайте здесь, а также смотрите фото с места преступления.
Автор фото – Сергей Юдин.
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