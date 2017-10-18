Появились фото с места преступления в Сретенском храме, где произошло ограбление

В Петрозаводске неизвестные ограбили церковь Сретения Господня.

В Соломенном неизвестные обокрали Сретенскую церковь.

Пропали золотые украшения, которые люди принесли к чудодейственной иконе Казанской Божией матери в благодарность за исцеление.

Корреспондент "Столицы на Онего" узнала у настоятеля Сретенского храма отца Леонида Леонтюка, кто мог позариться на святое.

Оговоримся сразу, что отец Леонид служит не только в Сретенской церкви, но также является помощником начальника УФСИН Карелии по организации работы с верующими.

Что говорит об произошедшем настоятель храма отец Леонид, читайте здесь, а также смотрите фото с места преступления.

Автор фото – Сергей Юдин.