16:32, 13 Сентября 2017
Появились объявления о продаже новых iPhone, которых еще официально нет в России
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На сервисе онлайн-объявлений Avito появились предложения о продаже новых iPhone 8 и iPhone Х, презентация которых прошла вечером 12 сентября.
Стоимость одного из предложений по продаже iPhone Х составляет 200 тыс. рублей: продавец по имени Михаил предлагает привезти iPhone Х из США в Москву 5 ноября.
Пользователь Владимир готов доставить iPhone X на 256 GB в Москву 3 ноября, в день старта мировых продаж (в этот же день смартфон поступит в продажу в России) за 150 тыс. рублей. На российской версии официального сайта стоимость такой версии нового iPhone составляет 92 тыс. рублей.
Также на Avito есть объявления о продаже iPhone 8 Plus за 125 тыс. рублей.
Подробности – по ссылке.
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