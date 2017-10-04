Появилось видео, как сотрудники ДПС поймали за рулем пьяного сына директора музея Карелии
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Дан Гольденберг, который является сыном директора Национального музея Карелии Михаила Гольденберга, остановлен сотрудниками ГИБДД Петрозаводска за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
У "Столицы на Онего" появилось видео, на котором запечатлено, как Дан Гондельберг в ночь на 30 сентября припарковался у машины сотрудников ДПС, которые впоследствии выяснили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 30 сентября в 3.46 в районе дома №20 по улице Коммунальной сотрудники ДПС отстранили от управления водителя автомобиля Kia, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении водителя составлены административные материалы, для последующего направления в суд.
Как стало известно "Столице на Онего", за рулем автомобиля Kia находился Дан Гольденберг. Очевидцы запечатлели момент встречи нарушителя и сотрудников ДПС.
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