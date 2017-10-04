Появилось видео, как сотрудники ДПС поймали за рулем пьяного сына директора музея Карелии

Дан Гольденберг, который является сыном директора Национального музея Карелии Михаила Гольденберга, остановлен сотрудниками ГИБДД Петрозаводска за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

У "Столицы на Онего" появилось видео, на котором запечатлено, как Дан Гондельберг в ночь на 30 сентября припарковался у машины сотрудников ДПС, которые впоследствии выяснили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 30 сентября в 3.46 в районе дома №20 по улице Коммунальной сотрудники ДПС отстранили от управления водителя автомобиля Kia, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены административные материалы, для последующего направления в суд.

Как стало известно "Столице на Онего", за рулем автомобиля Kia находился Дан Гольденберг. Очевидцы запечатлели момент встречи нарушителя и сотрудников ДПС.