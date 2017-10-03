Появилось видео наезда автомобиля на ребенка в Петрозаводске

Уличные камеры наблюдения зафиксировали момент дорожного происшествия, в котором пострадала девочка 2010 года рождения.

На кадрах видно, как темная иномарка совершает поворот с главной дороги, затем проезжает несколько метров, после чего под колеса автомобиля выбегает ребенок.

Юный пешеход за секунды до ДТП находился за остановившимся у обочины автомобилем, затем резко выбежал на проезжую часть и попал под машину.

ДТП произошло 2 октября в 15.40 в районе дома № 10 по ул. Ключевая. Наезд на ребенка совершил водитель на автомобиле "Skoda".

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка 2010 года рождения получила травмы, сообщают в Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.