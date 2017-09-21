Появился новый способ оплаты штрафов ГИБДД

Услуга будет доступна как с компьютера, так и в мобильной версии соцсети, а также через приложения для iOS и Android.

Социальная сеть "Одноклассники" запустила приложение, которое позволит дистанционно проверять и оплачивать штрафы ГИБДД, сообщает auto.mail.

Для того, чтобы проверить информацию об имеющихся штрафах, необходимо один раз ввести номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля в специальном приложении.

После этого система будет присылать уведомления о новых штрафах в личные сообщения в социальной сети.

Оплатить штраф можно с помощью привязанной к аккаунту в "Одноклассниках" банковской карты.