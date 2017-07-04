В Интернете появился сайт, где просто бесконечно мурлычет котик, а главное — можно настроить мурлыкание под себя, пишет Wikileaks.

"Этот сайт — настоящая находка для тех, кто любит мурлыканье кошек. Его особенность заключается в том, что вы можете сами создавать мурлыканье, используя несложные инструменты. Например, есть выбор между сонным урчащим котиком и котиком поживее, а также счастливым, бодрым, расслабленным, мяучащим или мурлычащим котом. Можно также регулировать громкость, тембр и частоту", - отмечает издание.

Слоган сайта гласит: "У Интернета есть кот".

В описании сайта говорится, что звуки урчащего кота помогают расслабиться и снимают стресс. Кроме того, Purrly (Мурка) время от времени требует к себе внимания, что создает иллюзию, будто вы играете с живым питомцем.

Послушать мурлыкание можно по ссылке — purrli.com.

Создатель сайта — разработчик Стефан Пиджон.