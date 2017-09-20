Пока жительница Петрозаводска была в отъезде, из ее квартиры пропали ценные вещи

Полиция просит проверять, насколько окна и двери защитят имущество от воров.

Как сообщили в МВД Карелии, в середине августа в полицию поступило сообщение о квартирной краже от 37-летней жительницы микрорайона Ключевая. В течение двух недель женщина была в отъезде, а вернувшись, обнаружила, что из квартиры пропали плазменный телевизор, шуба, одежда и чемодан. Потерпевшая оценила причиненный ущерб в 158 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, который ранее уже был судим. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Телевизор мужчина успел сбыть, а остальное похищенное имущество полицейские изъяли при обыске. Следствие по уголовному делу продолжается.

Стражи порядка призывают граждан бдительнее относится к сохранности собственного имущества и настоятельно рекомендуют - проверяйте закрыты ли окна и двери перед уходом из дома даже на непродолжительное время.