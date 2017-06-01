Поклонники не узнали Нюшу на новом фото

Певица Нюша опубликовала свежий снимок, на котором совсем не похожа на себя.

Как отмечает портал Lady, 26-летняя Нюша небольшой любитель экспериментов и меняет образы очень осторожно. Зато певице по душе яркий макияж, который иногда способен полностью изменить ее внешность. В Instagram Нюша опубликовала свежее фото "в образе", но даже преданные поклонники не смогли ее сразу узнать.



фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha

Кто-то из подписчиков предположил, что певица увеличила губы, другие отметили, что обилие макияжа испортило внешность звезды. Также Нюшу сравнили с американской певицей Николь Шерзингер.