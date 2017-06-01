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20:20, 01 Июня 2017
фото: 1tv.ru

Поклонники не узнали Нюшу на новом фото

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Певица Нюша опубликовала свежий снимок, на котором совсем не похожа на себя.

Как отмечает портал Lady, 26-летняя Нюша небольшой любитель экспериментов и меняет образы очень осторожно. Зато певице по душе яркий макияж, который иногда способен полностью изменить ее внешность. В Instagram Нюша опубликовала свежее фото "в образе", но даже преданные поклонники не смогли ее сразу узнать.


фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha

Кто-то из подписчиков предположил, что певица увеличила губы, другие отметили, что обилие макияжа испортило внешность звезды. Также Нюшу сравнили с американской певицей Николь Шерзингер.

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