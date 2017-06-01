20:20, 01 Июня 2017
Поклонники не узнали Нюшу на новом фото
По теме
Загрузка...
Певица Нюша опубликовала свежий снимок, на котором совсем не похожа на себя.
Как отмечает портал Lady, 26-летняя Нюша небольшой любитель экспериментов и меняет образы очень осторожно. Зато певице по душе яркий макияж, который иногда способен полностью изменить ее внешность. В Instagram Нюша опубликовала свежее фото "в образе", но даже преданные поклонники не смогли ее сразу узнать.
фото: https://www.instagram.com/nyusha_nyusha
Кто-то из подписчиков предположил, что певица увеличила губы, другие отметили, что обилие макияжа испортило внешность звезды. Также Нюшу сравнили с американской певицей Николь Шерзингер.
По теме
Выбор читателей
26.05.2017, 17:20
29.05.2017, 11:21
26.05.2017, 09:25
31.05.2017, 14:39
31.05.2017, 14:48
Аналитика
31.05.2017 15:48
Капитал
В Петрозаводск идет современная медицина. Уже в июне в нашем городе начнет работать новый Офтальмологический центр Карелии.
31.05.2017 14:48
29.05.2017 12:09
26.05.2017 16:37
25.05.2017 13:10
Чтиво
31.05.2017 10:11
Без политики
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
31.05.2017 10:00
30.05.2017 10:59
29.05.2017 14:17
Медиа
28.05.2017 17:11
Афиша
Опрос
Куда этим летом отправите своих детей на отдых?
Комментарии