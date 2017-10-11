Поклонники перестали узнавать Наташу Королеву, переборщившую с "уколами красоты"

Интернет-пользователи с трудом узнали российскую певицу Наташу Королеву на новых фотографиях.

Исполнительница опубликовала в своем Инстаграм снимок с теле- и радиоведущей Аллой Довлатовой, анонсируя прямой эфир на "Русском радио". Но поклонники Наташи Королевой не сразу поняли, что на фото их любимица, пишет uznayvse.

Интернет-пользователи раскритиковали внешний вид Наташи, отметив, что она переборщила с инъекциями красоты и стала сама на себя не похожа.

Фолловеры предположили, что Королева не только увеличила губы, но и скорректировала форму скул, а также вколола ботокс.

"Нателле, по-моему лицо чуть перетянули. Что-то не то", "Это Наташа? Или нет?", "А что с внешностью? Пластика?", "Я очень разочарована!!!! Наталья, Вас подменили. Губы ужасны", "Королева сама на себя не похожа...Зачем? Такая хорошенькая была", - пишут подписчики в комментариях к фото.