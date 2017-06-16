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21:30, 16 Июня 2017

Поклонники в восторге: новый телохранитель Кардашьян затмил саму телезвезду

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Звезда американского реалити-шоу везде появляется с молодым накачанным парнем с татуировками.

Новый телохранитель звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян понемногу сам становится знаменитостью, пишет life.

Поклонники звезды обратили внимание на симпатичного молодого человека с бородой, который теперь везде появляется с Ким, и уже назвали его новым секс-символом. Некоторые говорят, что мужу Ким — известному американскому рэперу Канье Уэсту — надо быть начеку: телохранитель позволяет себе вольности, например трогает Ким ниже талии.

Ким Кардашьян наняла постоянную охрану после того, как её ограбили в одном из отелей Парижа. Это произошло в начале октября прошлого года. Злоумышленники нарядились в полицейскую форму и проникли в номер звезды. Они связали модель и забрали несколько её дорогих украшений.

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