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Новости. Общество
18:40, 26 Сентября 2017
фото: Сергей Севостьянов, dp.ru

Поклонская рассказала о возможном разговоре с Николаем II

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала журналистам, о чем побеседовала бы с последним российским императором Николаем II, если бы встретилась с ним.

Этим она поделилась в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Поклонской, "и в современное время многие ходят в храмы, где обращаются к Пресвятой Богородице, к Сергию Радонежскому и к Государю нашему святому".

Комментируя содержание возможного разговора, депутат отметила, что это очень личное.

"Я уже все сказала и повторю, что в обиду нашу веру и наших святых я не дам. Все остальное касается только меня", — заявила Поклонская.

Поклонская известна почтительным отношением к семье последнего российского императора, отмечает Lenta. В частности, она активно выступает против выпуска на экраны фильма Алексея Учителя "Матильда", так как, по ее мнению, история об отношениях цесаревича Николая Александровича (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. Кроме того, в 2015 году она из собственных средств оплатила возведение мемориала царской семье в Ливадийском дворце (крымской резиденции Романовых).

В июне 2015 года Поклонская заявила, что отречение Николая II от престола не имеет юридической силы, так как было написано карандашом и без соблюдения юридических норм. Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Константин Добрынин опроверг это мнение. По его словам, на тот момент самодержец обладал всей полнотой власти, "включая и возможность собственного отречения именно в той форме, в какой помазанник Божий посчитает возможным, и тем пером, которое сочтет подходящим. Хоть гвоздем на листе железа. И это будет иметь абсолютную юридическую силу".

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