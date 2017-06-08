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16:55, 08 Июня 2017

Покупка квартиры в Тольятти стала доступнее

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Для тех, кто мечтает о собственных квадратных метрах, компания застройщик "Унистрой" предлагает разнообразные варианты оплаты, которые не станут критичным ударом для бюджета.

Благодаря уникальным программам покупка квартиры в Тольятти стала доступной большинству семей!

Квартиры с ремонтом

Если вы не хотите тратить время на поиск мастеров, закупку материалов и неустанный контроль хода выполняемых работ, обратите внимание, что в жилом комплексе, расположенном в самом сердце Тольятти, Южный Бульвар, вы сможете купить квартиру с чистовой отделкой. В помещении с эргономичной планировкой будут внедрены коммуникации и выполнены все необходимые работы. Вы сможете заехать сразу же, не нужно ждать и прилагать много усилий для создания уюта! Стоит отметить, что высококлассные специалисты используют исключительно экологически безопасные материалы, а сотрудничество с оптовыми поставщиками стройматериалов позволяют держать цены в доступном диапазоне. 

Почему ипотека – это выгодно

Согласитесь, не каждая семья обладает достаточной суммой, чтобы приобрести квартиру в новостройке единым платежом. Чтобы не ютиться в съемной квартире, собирая нужную сумму, а получить возможность сразу заселиться в новые, уютные апартаменты, достаточно оформить ипотечное кредитование, срок которого может составлять до двадцати пяти лет! Банк партнер ПАО АКБ "Абсолют банк" учел пожелания потенциальных клиентов, и сделал жителям Тольятти настоящий подарок:

- Первоначальный взнос составляет до пятнадцати процентов от стоимости жилья
- В течение всего срока действия договора действует ставка 7,9%!
- Срок ипотеки до 25 лет.

Преимущества

- Максимально длительные сроки кредитования
- Возможность сразу заселиться в квартиру и приписать всех членов семьи
- Покупка оформляется в предельно короткий период.

Данное предложение действует для домов, уже сданных в эксплуатацию № 7, 8, 9 и 12, а также еще строящегося здания № 10. Комфортабельный комплекс создан с учетом европейских норм и стандартов, при проектировании и возведении строений использовались качественные, экологически чистые материалы и инновационные технологии. Многолетний опыт компании позволяет создавать уникальные ЖК, в которых предусмотрено все до мелочей, созданы максимально комфортные условия для каждого!

Квартиры в Тольятти от застройщика Унистрой tlt-dom.com.

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