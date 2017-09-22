Полезные ископаемые Карелии предложены странам Азии

Корпорация развития Карелии представила потенциал горнодобывающей отрасли республики на Центрально-Азиатской международной выставке.

Центр поддержки экспорта Корпорации развития Карелии анонсировал возможности республики в горнодобывающей отрасли на открывшейся 20 сентября в Казахстане крупнейшей международной выставке MiningWorld Central Asia 2017.

Для участников выставки была проведена промо-акция, в ходе которой были представлены возможности республики в горнодобывающей отрасли.

"Карелия является кладезем природных ресурсов Русского Севера: на территории региона расположены более 900 учтенных месторождений полезных ископаемых и карьеров, около 400 месторождений торфа, порядка 500 разведанных месторождений твердых полезных ископаемых", - говорится в сообщении корпорации.

В первый день выставки, которая продлится до 22 сентября, карельская делегация провела переговоры с дирекцией выставок MiningWorld.