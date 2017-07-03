Политолог: Назначение Парфенчикова разрядило политическую напряженность в Карелии

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что назначение Артура Парфенчикова врио главы республики разрядило политическую напряженность в Карелии.

"Назначение А.Парфенчикова разрядило политическую напряженность, создав потенциал превращения главы региона из представителя одной из политических "фракций" в потенциально консолидирующую фигуру, не являющуюся аллергеном для ключевых элитных и социальных групп. В то же время правила игры пока только формируются – в частности, не предпринято шагов по коррекции репрессивного тренда последних лет, в рамках которого правоохранительные органы были активно вовлечены в нейтрализацию оппонентов власти", - считает Михаил Виноградов.

Напомним, 15 февраля Парфенчиков назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Карелии вместо ушедшего в отставку Александра Худилайнена.