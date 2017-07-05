Политолог: Низкая явка может сделать результаты губернаторских выборов в Карелии непредсказуемыми

Явка на выборах главы Карелии может составить 20-40%, это делает результаты голосования непредсказуемыми, считает политолог Анатолий Цыганков.

По словам Анатолия Цыганкова, у предвыборного штаба врио главы Карелии Артура Парфенчикова "есть большие опасения, что в силу полной предсказуемости результатов избирательной кампании жители Карелии могут не прийти на участки для голосования, зная, что и без них есть кому подтвердить решение президента В.Путина".

"Причём похожая ситуация может повториться во всех регионах, где 10 сентября состоятся губернаторские выборы, и где так же, как в Карелии, нет конкурентной предвыборной среды. По мнению экспертов, в таких субъектах Федерации на губернаторские выборы могут прийти от 20 до 40 процентов граждан. Столь низкая явка делает результаты голосования непредсказуемыми", - отмечает политолог.

Он предположил, что "такая узкая своим составом группа населения, не ясно на кого ориентированная, может создавать кризисные для "единороссов" ситуации, например, выводя избирательные баталии на второй тур голосования (что очень нежелательно для "ЕдРа")". В связи с этим Анатолий Цыганков не исключает "запуск мобилизационных схем принудительного обеспечения явки избирателей, когда подневольные категории граждан (служащие разных мастей, работники бюджетной сферы), что называется, за руку поведут на участки для голосования".

Напомним, на данный момент на должность губернатора Карелии претендуют восемь человек: Артур Парфенчиков (выдвинут "Единой Россией"), Николай Тараканов ("Родина"), Ольга Ильюкова ("Патриоты России"), Елена Гнетова ("Партия роста"), Евгений Ульянов (КПРФ), Евгений Беседный (ЛДПР), Игорь Алпеев ("Народ против коррупции") и Ирина Петеляева ("Справедливая Россия").

Документы для регистрации кандидатов ЦИК Карелии начнет принимать с 21 июля.

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября.