Политолог Реут считает, что власти Карелии пойдут на непопулярные меры для преобразования экономики

Политолог Олег Реут назвал слабые стороны руководителей финансово-экономического блока правительства Карелии.

"Серьёзной кадровой ревизии был подвергнут финансово-экономический блок региональной системы исполнительной власти. И сейчас наступает очень важный период – открытие окна возможностей для тактической корректировки курса, для проведения управленческих преобразований, которые будут, скорее всего, непопулярными, но реально востребованными карельской экономикой", - пишет он.

"Пока довольно сложно оценить готовность республиканского премьера Александра Чепика, его заместителя по вопросам экономики Дмитрия Родионова и министра экономического развития и промышленности Дмитрия Матвийца к координации действий по изменению структуры государственного регулирования отношениями в экономической сфере. У руководителей финансово-экономического блока правительства есть, пожалуй, довольно заметная слабая сторона. Она связана с тем, что повестка повышения качества принимаемых решений вкладывается в уста достаточно слабых в политико-медийном отношении персонажей", - считает Реут.

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