Политологи ожидают высокой конкуренции на выборах главы Карелии

В Карелии ожидается высокий уровень конкуренции на выборах главы региона, сообщается в докладе коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".

"Уровень конкуренции на выборах губернаторов (по состоянию на начало июля) в 2017 году средний. Он ниже, чем в 2015, но выше, чем в 2016 году. Однако ситуация может поменяться по итогам регистрации кандидатов, поскольку в ряде регионов сильные оппоненты врио губернаторов сталкиваются с риском не прохождения муниципального фильтра (в частности, в Республике Бурятия, Республике Карелия, Кировской и Свердловской областях)", - говорится в докладе.

Отмечается, что в случае нерегистрации сильных кандидатов с устойчивой базой поддержки(к таковым, в частности, можно отнести Е.Ройзмана в Свердловской области, И.Петеляеву в Карелии, В.Мархаева в Бурятии, С.Мамаева в Кировской области) есть риск протестной переориентации их электоратана одного из оставшихся в бюллетене оппозиционных кандидатов.

При этом позиция Парфенчикова в Карелии оценивается следующим образом: "Хороший старт из плохой позиции. Пытается строить образ "чудотворца". Чтобы найти верную точку приложения усилий, запускается сразу много активностей разного рода".