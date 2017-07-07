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Новости. Политика
06:40, 07 Июля 2017

Политологи ожидают высокой конкуренции на выборах главы Карелии

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В Карелии ожидается высокий уровень конкуренции на выборах главы региона, сообщается в докладе коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг".

"Уровень конкуренции на выборах губернаторов (по состоянию на начало июля) в 2017 году средний. Он  ниже,  чем  в  2015,  но  выше,  чем  в  2016  году.  Однако ситуация может поменяться по итогам регистрации кандидатов, поскольку в ряде регионов сильные   оппоненты   врио губернаторов   сталкиваются   с   риском не прохождения  муниципального  фильтра  (в  частности,  в  Республике  Бурятия,  Республике  Карелия,  Кировской и Свердловской областях)", - говорится в докладе.

Отмечается, что в случае нерегистрации сильных кандидатов с устойчивой базой поддержки(к таковым, в частности, можно отнести Е.Ройзмана в Свердловской области, И.Петеляеву в Карелии, В.Мархаева в Бурятии, С.Мамаева в Кировской области) есть риск протестной переориентации их электоратана  одного  из  оставшихся  в  бюллетене оппозиционных кандидатов.

При этом позиция Парфенчикова в Карелии оценивается следующим образом: "Хороший старт из плохой позиции. Пытается строить образ "чудотворца". Чтобы найти верную точку приложения усилий, запускается сразу много активностей разного рода".

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Комментарии

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ненец
2017-07-07 07:43:26
Как я и говорил: - И в соль и в муку и в ср....ку руку.
Фигаро здесь - Фигаро там. Шуму много - дела нет.
умник
2017-07-07 07:20:04
высокая конкуренция?! нее, не слышал :)
Противоположностью конкуренции служит монополия (от греч. monos— один и poleo — продаю). В условиях монополии одна фирма является единственным продавцом данной продукции, не имеющей близких заменителей. Барьеры для вступления в отрасль для других фирм практически непреодолимы...(с) http://www.bibliotekar.ru
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