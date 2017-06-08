Политологи поставили Парфенчикову твердую четверку

Экспертная группа "Минченко Консалтинг" провела опрос членов комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью, попросив их поставить оценки кампаниям врио по пятибальной шкале.

Врио были разделены на три группы — ветераны, новички 2016 года и новички 2017 года.

Александр Бречалов (Удмуртия) и Артур Парфенчиков получили четверки по всем оцениваемым аспектам - отношения с федеральным центром, отношения с местными элитами и публичному позиционированию. Решетников смог их обойти только за счет более тесного контакта с Москвой, пишут "Новые известия".

"В докладе "Минченко Консалтинг" отмечается, что Артур Парфенчиков занимает уникальное место в ряду врио губернаторов. Никто кроме него не решился продемонстрировать себя как сильная личность. Парфенчиков не просто делает ставку на управленческие технологии, а стремится показать всем жителям Карелии, что пришел всерьез и надолго с намерением сделать республику современным и процветающим регионом. При этом Парфенчиков избежал соблазна обвинить во всех грехах своего предшественника и не стал завозить в регион в массовом количестве так называемых «варягов», чем грешат многие его коллеги. Отношения с местными элитами и гражданским обществом строятся врио губернатора на основе взаимного уважения, в результате чего были урегулированы многие конфликты, оставшиеся в наследство от предыдущей власти", - говорит эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов.