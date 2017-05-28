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15:49, 28 Мая 2017

Полицейские Финляндии застрелили лосенка Дурашку, которого все любили

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Объясняют тем, что лось был болен и опасен для автомобилистов.

В приграничном с Россией финском городе Лаппеенранта полицейские застрелили годовалого лосенка Дурашку (Hömelö), сообщает на своем сайте финская радиостанция Yle.

В полиции сообщили, что животное решили застрелить, так как лось, судя по всему, был болен и представлял опасность для автомобилистов.

Несколько дней назад журналисты Yle выложили в Facebook видеосюжет о лосенке. Он давал людям погладить себя и отзывался на свое имя. После публикации ролика Дурашка стал любимцем не только жителей Лаппеенранты, но и за ее пределами. Возможно, популярность животного и привлекла к нему внимание полицейских. 

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