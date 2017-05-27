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12:31, 27 Мая 2017

Полицейские извинились перед родителями мальчика, задержанного за чтение "Гамлета"

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Полицейские извинились перед родителями мальчика, задержанного в Москве за чтение стихов.

Как пишет Ура.ру, при этом представители ведомства так и не пояснили, почему увезли ребенка в отделение.

Как рассказала радиостанции "Эхо Москвы" адвокат Татьяна Соломина, в полиции принесли извинения семье 9-летнего школьника, которого накануне задержали в районе Арбата за чтение стихов. Протокол, составленный в отношении родителя ребенка, будет аннулирован, добавила юрист. По мнению Соломиной, к такому результату привел общественный резонанс, вызванный сообщениями СМИ.

Ранее полицейские задержали 9-летнего мальчика, который на улице читал фрагменты из "Гамлета". Стражи порядка заподозрили ребенка в попрошайничестве. На отца школьника составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мать мальчика заявила, что находилась рядом и безуспешно пыталась помешать задержанию сына.

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