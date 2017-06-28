Новости. Общество
23:30, 28 Июня 2017

Полицейские устроили секс-вечеринку с оружием

По теме

Бузова увеличила грудь и бедра
28.06.17 21:30
Экс-участник "Иванушек International" госпитализирован в тяжелом состоянии
28.06.17 20:20
ФОТО: В Петрозаводске дорожники закатали покрышку в асфальт
28.06.17 20:07
Все новости
Загрузка...

Более 200 сотрудников берлинской полиции, командированных в Гамбург для обеспечения безопасности участников предстоящего саммита "Большой двадцатки", были преждевременно отправлены домой после устроенной ими вечеринки.

Как пишет Лента.ру, во время празднования некоторые стражи порядка были замечены справляющими нужду около заборов, другие открыто занимались сексом. Отмечается, что одну сотрудницу правоохранительных органов видели "танцующей на столе в одном халате с пистолетом в руке".

По данным издания, по меньшей мере один офицер из Берлина участвовал в драке с коллегой из другого города.

Представитель столичной полиции подтвердил факт произошедшего, отметив, что подобное поведение недопустимо для стражей порядка, передает DW. "Им было скучно, — объяснил он повод для вечеринки. — Там не было телевизора".

Саммит "Большой двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля. Ожидается, что в эти дни пройдут протесты против глобализации, в которых примут участие десятки тысяч человек.

По теме

Бузова увеличила грудь и бедра
28.06.17 21:30
Экс-участник "Иванушек International" госпитализирован в тяжелом состоянии
28.06.17 20:20
ФОТО: В Петрозаводске дорожники закатали покрышку в асфальт
28.06.17 20:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии

Аналитика

27.06.2017 12:45
Капитал
"Мы видим реальное давление на бизнес"
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 12
21.06.2017 16:20
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2017 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти" 3
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

Афиша

Сегодня в городе (3)
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Антропоид
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»