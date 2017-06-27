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09:33, 27 Июня 2017

Полицейский из Карелии объяснил, почему он назвал "зигующих" подростков "дегенератами"

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Полицейский из Беломорска Алексей, который оставил комментарий под фото с "зигующими" подростками, дал первое интервью, где объяснил свой поступок.

Корреспондент Пятого канала пообщался с уже знаменитым на всю страну Алексеем Геккиным, который назвал подростков "моральными инвалидами и дегенератами" в интернете. Молодые люди сфотографировались около памятника павшим в Великой Отечественной войне. На снимке один из них на снимке вскидывает руки в фашистском приветствии.

По словам полицейского, он не держит зла на мать мальчика, которая написала на него заявление в полицию за оскорбление её ребенка. Несмотря на то, что внезапно обрушившейся славе он не рад, о содеянном страж порядка не жалеет.

"Я как гражданин, как патриот высказал своё субъективное мнение. У нас в стране нет семьи, которая бы не пострадала от этой войны. И такое отношения к памяти павшим просто не красиво," - пояснил свой поступок Алексей Геккин.

Тем временем, в сети набирает популярность хэштег #ЛЕШАПРАВ. Люди со всей страны выкладывают фото с такой надписью, чтобы поддержать поведение неравнодушного правоохранителя.

Напомним, что ранее появилась информация, что старшину полиции из Беломорска, который возмутился фото с "зигующими" подростками, привлекли к дисциплинарной ответственности. В пресс-службе МВД по Республике Карелия заявили, что сведения о привлечении полицейского к ответственности не соответствуют действительности.

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