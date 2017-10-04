18:40, 04 Октября 2017
Полицейский пёс нашел заблудившуюся в лесу пенсионерку и покусал ее
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В Финляндии служебная собака нашла заблудившуюся в лесу женщину и сильно покусала. Пострадавшая госпитализирована.
Как сообщает "Фонтанка.Fi", жительница Лапландии в выходные отправилась собирать грибы в лес Симо в 50 км от шведской границы и пропала. В понедельник полиции удалось поймать сигнал ее мобильника и определить местоположение.
В итоге женщину обнаружила служебная собака. Однако не все закончилось благополучно: пес почему-то оказался без намордника и покусал пенсионерку.
Как объяснили в полиции, намордник свалился с собаки во время поиска пропавшей. Женщину госпитализировали в Оулу с серьезными ранами.
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