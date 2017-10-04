Полицейский пёс нашел заблудившуюся в лесу пенсионерку и покусал ее

В Финляндии служебная собака нашла заблудившуюся в лесу женщину и сильно покусала. Пострадавшая госпитализирована.

Как сообщает "Фонтанка.Fi", жительница Лапландии в выходные отправилась собирать грибы в лес Симо в 50 км от шведской границы и пропала. В понедельник полиции удалось поймать сигнал ее мобильника и определить местоположение.

В итоге женщину обнаружила служебная собака. Однако не все закончилось благополучно: пес почему-то оказался без намордника и покусал пенсионерку.

Как объяснили в полиции, намордник свалился с собаки во время поиска пропавшей. Женщину госпитализировали в Оулу с серьезными ранами.