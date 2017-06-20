11:18, 20 Июня 2017
Полиция и прокуратура приступила к проверке по факту ЧП на теплоходе, севшем на мель в Карелии
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Транспортная полиция Карелии прибыла на теплоход, севший на мель на Беломоро-Балтийском канале.
"На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции. На борту теплохода находилось199 человек, 137 туристов и 62 члена экипажа", - говорится в сообщении.
К настоящему времени закончилась эвакуация людей на судно "Тимирязев".
Как пояснили в карельском управлении транспортной прокуратуры, ведомство начало проверку по факту ЧП.
"Тимирязев" доставит людей к 5 шлюзу ББК, где есть причал, оттуда туристов перевезут к железнодорожной станции "Идель".
Напомним, теплоход "А.Попов" сел на мель 20 июня в 02.30 на 1275 км ББК между 11-м и 12-м шлюзами на территории Сегежского района.
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