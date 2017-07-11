Полиция начала проверку по факту вандализма в Петрозаводске

Вандалов, разгромивших скамейки и урны в центре столицы Карелии, призовут к ответу.

Как рассказали "Столице на Онего" в МВД Карелии, факт вандализма зарегистрирован. В данный момент проводится проверка.

Напомним, злоумышленники испортили городское имущество в ночь с 8 на 9 июля. На территории Губернаторского парка и проспекта Карла Маркса были сломаны скамейки, перевернуты бетонные урны. Часть скамеек и урн были выброшены под откос в парк Ямка.

На YouTube появилось видео с вандалами, путь которых проследил петрозаводчанин Денис Комиссаров.