12:20, 09 Октября 2017
Полиция нашла вандалов, изрисовавших стены в доме на Перевалке
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09.10.17 12:29
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Сотрудники полиции Петрозаводска установили подозреваемых в вандализме, сообщает МВД Карелии.
В дежурную часть обратились представители жилищно-коммунальной сферы с сообщением, что в подъезде одного из домов на стенах и в лифте были нанесены надписи. Ущерб от действий неизвестных был оценен в 207 тысячи рублей.
Полицейские установили подозреваемых – двух молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия. Юные вандалы пояснили, что зашли в дом погреться, а затем изрисовали поверхности.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 214 УК РФ, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Ранее в редакцию "Столицы на Онего" обратились жильцы дома на улице Суворова,1, которые сообщили, что их подъезд изрисовали вандалы.
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