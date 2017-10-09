Полиция нашла вандалов, изрисовавших стены в доме на Перевалке

Сотрудники полиции Петрозаводска установили подозреваемых в вандализме, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть обратились представители жилищно-коммунальной сферы с сообщением, что в подъезде одного из домов на стенах и в лифте были нанесены надписи. Ущерб от действий неизвестных был оценен в 207 тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемых – двух молодых людей, один из которых не достиг совершеннолетия. Юные вандалы пояснили, что зашли в дом погреться, а затем изрисовали поверхности.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 214 УК РФ, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" обратились жильцы дома на улице Суворова,1, которые сообщили, что их подъезд изрисовали вандалы.