13:14, 08 Июля 2017
Полиция отпустила оппозиционера Трунова
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Алексея Трунова, задержанного сегодня утром сотрудниками полиции, отпустили домой.
О том, что Трунов вновь свободен, сообщается в паблике "7х7".
Все изъятые листовки проверят на экстремизм.
Напомним, сегодня утром в "ВКонтакте" сын оппозиционера, активиста и блогера Алексея Трунова сообщил, что папу задержала полиция. "Он находится в УМВД России по городу Петрозаводску. Основание - листовки про митинги Навального и Дмитриева, которые были у него в сумке". Сегодня в 14.00 на Студенческом бульваре Трунов собирался принять участие в пикете в поддержку арестованного руководителя "Мемориала" Юрия Дмитриева.
Пресс-служба МВД Карелии так и не предоставила комментария по поводу задержания активиста и блогера Алексея Трунова.
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