Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в нанесении побоев

Петрозаводская полиция объявила в розыск подозреваемого в преступлении, сообщает МВД Карелии.

Отдел уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивает обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.116 (побои) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинения телесных повреждений) 40-летний Тимофей Г.

Всех, кто располагает какой-либо информациоей о местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщить по телефонам: (88142) 75-50-00, 73-98-12, 89114359104, 89114018356 или 02 (с мобильного - 102).