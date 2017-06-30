10:53, 30 Июня 2017
Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в нанесении побоев
По теме
Загрузка...
Петрозаводская полиция объявила в розыск подозреваемого в преступлении, сообщает МВД Карелии.
Отдел уголовного розыска полиции Петрозаводска разыскивает обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.116 (побои) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством и причинения телесных повреждений) 40-летний Тимофей Г.
Всех, кто располагает какой-либо информациоей о местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщить по телефонам: (88142) 75-50-00, 73-98-12, 89114359104, 89114018356 или 02 (с мобильного - 102).
По теме
Выбор читателей
23.06.2017, 11:42
26.06.2017, 14:23
24.06.2017, 11:25
23.06.2017, 16:03
Аналитика
Сегодня 14:08
Обществоведение
Заставит ли общегородской опрос принять закон о столичном статусе Петрозаводска?
Сегодня 09:42
27.06.2017 12:45
26.06.2017 15:44
Чтиво
Сегодня 11:11
Личное мнение
Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.
27.06.2017 11:22
26.06.2017 14:23
21.06.2017 12:47
Медиа
25.06.2017 19:55
Опрос
Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
Комментарии