Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Криминал
15:50, 11 Октября 2017

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске

По теме

ФОТО: На западе Карелии разбушевалась непогода
11.10.17 13:59
Главе "Мемориала" в Карелии Дмитриеву продлили арест на три месяца
11.10.17 13:53
Жительница Карелии съела у соседа домашние заготовки
10.10.17 18:40
Все новости
Загрузка...

Этого молодого человека подозревают в имущественных преступлениях.

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в совершении имущественных преступлений Хонни Евгения Альбертовича, 1997 года рождения.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: +7-953-546-21-10, 8(8142) 73-91-54, или 02 (с мобильного - 102).

Конфиденциальность гарантируется.

По теме

ФОТО: На западе Карелии разбушевалась непогода
11.10.17 13:59
Главе "Мемориала" в Карелии Дмитриеву продлили арест на три месяца
11.10.17 13:53
Жительница Карелии съела у соседа домашние заготовки
10.10.17 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.10.2017, 11:15
"События происходили страшные"
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
04.10.2017, 12:42
Появилось видео, как сотрудники ДПС поймали за рулем пьяного сына директора музея Карелии
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском

Аналитика

10.10.2017 10:58
Политкухня
Катастрофическое непонимание 18
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности. 
ПКС-Водоканал призывает не копить долги 1
09.10.2017 11:18
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 26
06.10.2017 11:05
"События происходили страшные" 9
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 11
03.10.2017 16:14
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:06
Личное мнение
Как обманывают в автошколах Петрозаводска?
О том, почему не нужно оставлять "автограф" где попало, рассказывает председатель Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" Алефтина Смирнова.
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 3
27.09.2017 13:16
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (2)
Крым
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»