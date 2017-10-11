Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске

Этого молодого человека подозревают в имущественных преступлениях.

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в совершении имущественных преступлений Хонни Евгения Альбертовича, 1997 года рождения.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: +7-953-546-21-10, 8(8142) 73-91-54, или 02 (с мобильного - 102).

Конфиденциальность гарантируется.