15:50, 11 Октября 2017
Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске
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Этого молодого человека подозревают в имущественных преступлениях.
Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в совершении имущественных преступлений Хонни Евгения Альбертовича, 1997 года рождения.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам: +7-953-546-21-10, 8(8142) 73-91-54, или 02 (с мобильного - 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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