Полиция Петрозаводска рассказала о детской преступности

В период летних каникул важно предостеречь детей от опасности, тщательно планируя их досуг.

По данным УМВД Петрозаводска, в первом полугодии 2017 года на территории города совершено почти 100 преступлений, фигурантами которых стали несовершеннолетние. В основном, более 60 случаев, это кражи.

Решающее значение в борьбе с детской преступностью имеет система мероприятий по непрерывному повышению культуры и сознательности современного общества. Но, в первую очередь, речь идет о семье, в которой живет и воспитывается ребенок.

В связи с этим, Управление МВД России по Петрозаводску обращается к родителям: контролируйте досуг ваших чад, особенно в период летних каникул, не допускайте того, чтобы ваши дети бездельно скитались по улицам города и торговым центрам, уделяйте внимание кругу общения ребенка, в том числе, и в социальных сетях.

Заполнив свободное время детей по-настоящему интересным делом, можно оградить себя и детей от возможных неприятностей.