12:29, 16 Октября 2017
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину
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Человек в кепке угрожал прохожей ножом.
Как сообщили в МВД Карелии, вечером 2 октября в Петрозаводске неустановленный мужчина с использованием ножа высказывал угрозы физической расправы в отношении прохожей. Место происшествия - в конце улицы Мерецкова, вблизи автозаправочной станции.
В совершении преступления подозревается человек, попавший в поле зрения уличных камер наблюдения.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии или личности подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8-999-094-55-05, 8(8142) 73-92-40 или 02 (с мобильного – 102).
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