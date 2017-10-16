Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину

Человек в кепке угрожал прохожей ножом.

Как сообщили в МВД Карелии, вечером 2 октября в Петрозаводске неустановленный мужчина с использованием ножа высказывал угрозы физической расправы в отношении прохожей. Место происшествия - в конце улицы Мерецкова, вблизи автозаправочной станции.

В совершении преступления подозревается человек, попавший в поле зрения уличных камер наблюдения.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии или личности подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8-999-094-55-05, 8(8142) 73-92-40 или 02 (с мобильного – 102).