Полиция Петрозаводска заинтересовалась видео, на котором человека избивают на глазах у ребенка

Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту размещения в соцсетях и СМИ видео, на котором двое молодых людей избивают человека прямо на глазах у ребенка.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в МВД Карелии.

Напомним, инцидент произошел 18 сентября и попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

На кадрах видно, как из подъезда выбегает мальчик и указывает рукой на человека. После этого к мужчине подходят двое молодых людей и начинают его избивать. Человек падает, но это не останавливает молодых людей: они бьют его ногами.

По имеющейся информации, инцидент случился в одном из дворов на улице Антикайнена.