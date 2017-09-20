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Новости. Происшествия
10:57, 20 Сентября 2017

Полиция Петрозаводска заинтересовалась видео, на котором человека избивают на глазах у ребенка

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Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту размещения в соцсетях и СМИ видео, на котором двое молодых людей избивают человека прямо на глазах у ребенка.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в МВД Карелии.

Напомним, инцидент произошел 18 сентября и попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

На кадрах видно, как из подъезда выбегает мальчик и указывает рукой на человека. После этого к мужчине подходят двое молодых людей и начинают его избивать. Человек падает, но это не останавливает молодых людей: они бьют его ногами.

По имеющейся информации, инцидент случился в одном из дворов на улице Антикайнена.  

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20.09.17 09:33
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ded
2017-09-20 11:22:54
Полиция заинтересовалась?! Ну надо же! В последнее время от них вообще никакого толку нет. Даже дозвониться невозможно. Намедни пытался - более 5 минут ожидания. Экстренная служба, блин! Денег получают круче космонавтов, а могут только с депутатом Заваркиным бороться. Самим-то как не стыдно?
moypolk@yandex.ru Вероника Крылова
2017-09-20 11:08:59
Жуть. Тупые безмозглые звери. Таким только в гетто место. Вслед за Максимихиным на максимальный срок!
p.s. И маленький радостно прыгающий мальчик, наблюдающий за убийством - такой же подрастающий зверь.
кир
2017-09-20 11:05:47
Нужен общественный резонанс, чтобы делать свою работу без напоминания?
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