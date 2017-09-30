15:28, 30 Сентября 2017
Полиция просит жителей Карелии присмотреться к людям, ведущим асоциальный образ жизни
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Разыскиваемая родственниками женщина может находиться среди асоциальных элементов, сообщили в МВД Карелии.
Полицией Олонецкого района разыскивается утратившая связь с родственниками Наталья Б. 1979 года рождения.
На вид: 38 лет, среднего телосложения, рост 160-165 сантиметров, волосы до плеч.
Может находиться в Олонце или посёлке Ильинский Олонецкого района среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (81436) 4-14-18, 8-911-438-23-90 или 02 (с мобильного – 102).
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