Полиция просит жителей Карелии присмотреться к людям, ведущим асоциальный образ жизни

Разыскиваемая родственниками женщина может находиться среди асоциальных элементов, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Олонецкого района разыскивается утратившая связь с родственниками Наталья Б. 1979 года рождения.

На вид: 38 лет, среднего телосложения, рост 160-165 сантиметров, волосы до плеч.

Может находиться в Олонце или посёлке Ильинский Олонецкого района среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (81436) 4-14-18, 8-911-438-23-90 или 02 (с мобильного – 102).