Полиция сторожила Алексея Трунова всю ночь

Стало известно, когда и за что задержали в Петрозаводске оппозиционера и активиста Трунова.

Утром 8 июля в Петрозаводске полиция задержала оппозиционного блогера Алексея Трунова. Формальной причиной задержания, по словам сына Трунова Максима, стало отсутствие паспорта. Активиста доставили в петрозаводское УМВД по адресу Курганский проезд, 6.

Депутат Законодательного собрания Ольга Залецкая, которой удалось связаться с Труновым, сообщила корреспонденту "7x7": "Его задержали на выходе из школы, где он работает сторожем. По словам Алексея, он видел, что машина у ворот школы стояла всю ночь, и предполагал, что ждут именно его. Сначала у него спросили паспорт, и когда выяснилось, что документа с собой нет, доставили в полицию для выяснения личности. Но после того как паспорт привезли в полицию, выяснилось, что он там особо никому не нужен. В сумке у Трунова обнаружили листовки к сегодняшнему пикету в поддержку Юрия Дмитриева, а также листовки Алексея Навального. И в тех, и в других нет ничего запрещенного, все законно. Сейчас Трунову ищут адвоката, но связи с ним пока нет".