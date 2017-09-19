Полиция застрелила каннибала, который не переставал есть женщину при задержании

Мужчина похитил жертву с заднего двора дома и отрезал ей голову, после чего приступил к трапезе.

Как сообщает "Лайф" со ссылкой на Daily Mail, 23-летний Апхиве Мапекула был застрелен полицейскими Южной Африки после того, как мужчина отказался перестать поедать свою жертву при задержании и в конце концов напал на стражей правопорядка.

Полицейских вызвала мать Апхиве, увидев, как сын убивает женщину. Но, когда они прибыли, мужчина уже приступил к её поеданию. Затем он напал на офицеров с ножом, после чего и был расстрелян. По версии следствия, преступник мог оказаться под воздействием наркотиков. От полученных ранений он скончался в больнице.

Согласно первоначальной версии, Апхиве напал на свою жертву на улице. Но очевидцы рассказывают, что перед смертью Тембиса делала странные работы по дому и тщательно помылась.