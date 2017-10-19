Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Политика
09:13, 19 Октября 2017

Политтехнолог Васильев расскажет, как использовались соцсети на выборах главы Карелии


По теме

Шандалович обратил внимание на депутатов-прогульщиков
19.10.17 12:04
Слабунова вспомнила про Ксению Собчак на сессии парламента Карелии
19.10.17 11:27
Адвокаты попросили полностью оправдать Девлета Алиханова
19.10.17 08:40
Все новости
Загрузка...

Политтехнолог Александр Васильев, который руководил предвыборным штабом Артура Парфенчикова, расскажет на Байкальском форуме о технологиях использования социальных сетей и координации взаимодействия со СМИ на выборах в Карелии.

Первый Байкальский политический форум (БПФ) пройдет на берегу Байкала с 20 по 22 октября в поселке Листвянка Иркутской области. На мероприятии дискуссии о политике будут вести лучшие специалисты политконсалтинга и асы политтехнологий со всей России, сообщает ПримаМедиа.

Директор АНО институт политического права и управления, политтехнолог Алексей Васильев сказал, что основные темы форума – это влияние цифровых технологий на выборный процесс, инструменты, влияющие на явку в день голосования, как на её повышение, так и снижение, развитие конкурентности и честность выборов.

"Темой моего выступления будет рассказ об определённый технологиях использования социальных сетей и координации взаимодействия со СМИ на примере избирательной кампании губернатора в Республике Карелия. Часто влияние интернета либо недооценивается, либо переоценивается. От того, как настроены эти инструменты, зависит результат. Вокруг того, что происходит в соцсетях, возникает мощный информационный шум и только профессионал может с точностью определить, что работает, а что – не работает. Это очень важная тема, особенно для любых будущих выборов. Влияние соцсетей становится сильнее, чем влияние телевидения, так как интернет – наиболее быстрый способ коммуникации и его охват уже больше, чем охват традиционных СМИ", - сказал Васильев "Новым известиям".

"Наиболее популярна в России сеть "ВКонтакте", её целевая аудитория отличается, скажем от Facebook, которым больше пользуется либерально настроенная часть общества, не строго, но так. Одноклассники востребованы у старшего поколения, Телеграмм – модная игрушка премиум-аудитории, влияющая, скорее, на политику и экономику, для элиты, но не массового избирателя. Необходимо работать в каждой сети, но понимая, как использовать специфику каждой страты", - сказал Васильев.

По теме

Шандалович обратил внимание на депутатов-прогульщиков
19.10.17 12:04
Слабунова вспомнила про Ксению Собчак на сессии парламента Карелии
19.10.17 11:27
Адвокаты попросили полностью оправдать Девлета Алиханова
19.10.17 08:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2017-10-19 09:43:40
А , то что то и зависило от этого чела, все было определено до него и без него.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
16.10.2017, 09:41
Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса
12.10.2017, 21:30
ВИДЕО: Голая россиянка погибла в Доминикане во время опасного трюка на авто (18+)

Аналитика

18.10.2017 14:32
Обществоведение
Ничего святого 6
В Соломенном неизвестные обокрали церковь Сретения Господня. Пропали золотые украшения, которые люди принесли к чудодейственной иконе Казанской Божией матери в благодарность за исцеление.
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
16.10.2017 10:20
Еще не конец 9
16.10.2017 09:18
Сборы жуткого урожая 7
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 10
13.10.2017 14:32
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2017 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 6
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 16
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (17)
Геошторм
Салют-7
Сделано в Америке
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Бегущий по лезвию 2049
Дом призраков
Голем
Крым
My Little Pony в кино
детям
Заклятье. Наши дни
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»