Политтехнолог Васильев расскажет, как использовались соцсети на выборах главы Карелии

Политтехнолог Александр Васильев, который руководил предвыборным штабом Артура Парфенчикова, расскажет на Байкальском форуме о технологиях использования социальных сетей и координации взаимодействия со СМИ на выборах в Карелии.

Первый Байкальский политический форум (БПФ) пройдет на берегу Байкала с 20 по 22 октября в поселке Листвянка Иркутской области. На мероприятии дискуссии о политике будут вести лучшие специалисты политконсалтинга и асы политтехнологий со всей России, сообщает ПримаМедиа.

Директор АНО институт политического права и управления, политтехнолог Алексей Васильев сказал, что основные темы форума – это влияние цифровых технологий на выборный процесс, инструменты, влияющие на явку в день голосования, как на её повышение, так и снижение, развитие конкурентности и честность выборов.

"Темой моего выступления будет рассказ об определённый технологиях использования социальных сетей и координации взаимодействия со СМИ на примере избирательной кампании губернатора в Республике Карелия. Часто влияние интернета либо недооценивается, либо переоценивается. От того, как настроены эти инструменты, зависит результат. Вокруг того, что происходит в соцсетях, возникает мощный информационный шум и только профессионал может с точностью определить, что работает, а что – не работает. Это очень важная тема, особенно для любых будущих выборов. Влияние соцсетей становится сильнее, чем влияние телевидения, так как интернет – наиболее быстрый способ коммуникации и его охват уже больше, чем охват традиционных СМИ", - сказал Васильев "Новым известиям".

"Наиболее популярна в России сеть "ВКонтакте", её целевая аудитория отличается, скажем от Facebook, которым больше пользуется либерально настроенная часть общества, не строго, но так. Одноклассники востребованы у старшего поколения, Телеграмм – модная игрушка премиум-аудитории, влияющая, скорее, на политику и экономику, для элиты, но не массового избирателя. Необходимо работать в каждой сети, но понимая, как использовать специфику каждой страты", - сказал Васильев.