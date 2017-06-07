Новости. Экономика
17:02, 07 Июня 2017

Половина регионов РФ согласна запретить гипермаркетам работать по ночам, Карелия против

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39 регионов России поддержали законопроект об ограничении времени работы федеральных торговых сетей в воскресенье, а также по ночам. Карелии среди них нет.

О поддержке регионов рассказал разработчик законопроекта, первый заместитель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.

"Из 78 (регионов) 39 поддерживают однозначно, около 18 не понимают, как это им поможет, оставшиеся 20 считают, что его не нужно принимать. Радует, что уже половина сразу поддержала, это очень серьезная победа", - цитирует Лисовского RNS.

Он отметил, что те регионы, которые не поддержали законопроект или не определились, не понимают механизмы его работы, поэтому планируется их разъяснить.

"(Судя по) тем бумагам, которые нам прислали, там просто немножко не понимается механизм, мы сейчас объясним механизм, возможно его в такой форме уже многие примут", — считает Лисовский.

По его словам, регионы прислали свои корректировки, которые сейчас рассматриваются, сроки внесения законопроекта в Госдуму сенатор не назвал.

Карельское министерство экономического развития выступает против законопроекта.

Вот здесь – подробнее.

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Комментарии

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Саныч
2017-06-07 18:11:27
Задолбала эта идиотия.
Гарик
2017-06-07 17:07:29
А, что это даст бюджету и людям?. Все должны быть в равных условиях и большие и маленькие. Берите больше налогов с больших ,делайте льготы на тепло ,эл.энергию для маленьких магазинов и т.д.
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