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18:20, 08 Июня 2017

Половина россиян до сих пор не запомнили название праздника 12 июня

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Доля россиян, точно знающих, что 12 июня отмечается День России - годовщина принятия декларации о государственном суверенитете (независимости), увеличилась за год: с 44% до 49%.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Левада-Центр".

Еще 32% респондентов считают, что в этот день празднуется День независимости России (29% в 2016 году). По словам 3% россиян, 12 июня отмечается годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России (8% год назад). С 8% до 2% за год сократилась доля россиян, сказавших, что 12 июня страна празднует годовщину выборов первого президента России, показал опрос, проведённый 19-22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов.

Не считают этот день праздником 3% респондентов, а каждый десятый (11%) не знает или затрудняется ответить, какой праздник отмечается в России 12 июня. Отвечая на соответствующий вопрос, 60% россиян высказали мнение, что эта независимость пошла в целом во благо РФ (год назад 56%). О том, что независимость повредила России, сказали 16% респондентов (21% в 2016 году). Затруднились ответить 24% участников опроса.

12 июня в РФ будет отмечаться годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете России. В ознаменование этого события в 1992 году Верховный совет РФ присвоил дате принятия декларации статус праздничного дня. Свое нынешнее название День России получил в 2002 году в связи с принятием новой редакции Трудового кодекса.

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