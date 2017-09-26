Полпред президента рассказал, как поднять с колен экономику Карелии

Во время своего визита в Петрозаводск полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов заявил о необходимости исправить ситуацию с тарифами в регионе с целью оздоровления экономики Карелии.

"Один из основных вопросов, которые помогут поднять с колен экономику или, может быть, создать новые рабочие места, привлечь новых инвесторов – это вопрос тарифообразования: как железнодорожные тарифы, так и тарифы по энергетике",- заявил Николай Цуканов после заседания карельского правительства в Петрозаводске.

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