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Новости. Экономика
15:42, 26 Сентября 2017

Полпред президента рассказал, как поднять с колен экономику Карелии

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Во время своего визита в Петрозаводск полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов заявил о необходимости исправить ситуацию с тарифами в регионе с целью оздоровления экономики Карелии.

"Один из основных вопросов, которые помогут поднять с колен экономику или, может быть, создать новые рабочие места, привлечь новых инвесторов – это вопрос тарифообразования: как железнодорожные тарифы, так и тарифы по энергетике",- заявил Николай Цуканов после заседания карельского правительства в Петрозаводске.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2017-09-26 17:33:39
"С колен", "с руин", "с карачек" - это все поднадоевшая лирика, смысл понятен. Непонятненько за "привлечь новых инвесторов": откуда? Из-за бугра? дык санкции. Не из-за бугра? Дык не для того они выводили капитал все эти годы, шоб его потом обратно тащить. Если только "привлечь новых инвесторов" к ответственности :) - ну тады ой. :)
Гарик
2017-09-26 16:24:37
Забыл полпред , экономику этого региона уже не с колен , а с руин надо поднимать. А с такими кадрами только закопать ее и осталось. Не владеет обстановкой ))
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