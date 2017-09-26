09:57, 26 Сентября 2017
Полпред президента РФ подтвердил возможность передачи спортобъектов Кондопоги в федеральную собственность
По теме
Загрузка...
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов подтвердил возможность передачи спортивных объектов ОАО "Кондопога" в федеральную собственность.
Об этом он заявил накануне на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
Руководитель региона рассказал о передаче в республиканскую собственность социальных объектов комбината, который проходит процедуру банкротства. В их числе Дворец искусств, бассейн и Ледовый дворец.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
22.09.2017, 12:50
21.09.2017, 19:40
22.09.2017, 20:20
21.09.2017, 13:52
23.09.2017, 10:19
20.09.2017, 16:35
Аналитика
Сегодня 10:13
Обществоведение
Клиенты известного в Олонце турагентства "Навигатор", собиравшиеся провести отпуск вдали от дома, остались без отдыха и без денег.
22.09.2017 12:50
22.09.2017 10:46
21.09.2017 13:52
Чтиво
25.09.2017 11:40
Без политики
Статья о вспомогательных системах для водителя, ранее доступных только в более высоких классах.
25.09.2017 10:10
21.09.2017 14:02
19.09.2017 17:09
Медиа
25.09.2017 15:04
Опрос
Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?
Комментарии