Полпред президента РФ подтвердил возможность передачи спортобъектов Кондопоги в федеральную собственность

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов подтвердил возможность передачи спортивных объектов ОАО "Кондопога" в федеральную собственность.

Об этом он заявил накануне на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Руководитель региона рассказал о передаче в республиканскую собственность социальных объектов комбината, который проходит процедуру банкротства. В их числе Дворец искусств, бассейн и Ледовый дворец.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".