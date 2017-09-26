Полпред Путина назвал несправедливостью недофинансирование ФЦП к 100-летию Карелии

Полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов прокомментировал реализацию федеральной целевой программы развития Карелии приуроченной к 100-летию республики.

"Первое, чего мы должны добиться, это финансирование уже действующей ФЦП в полном объеме. К сожалению, и в прошлом году, и в этом году не предусмотрены эти деньги в полном объеме в федеральном бюджете. Вот это, на мой взгляд, крайне несправедливо. И нужно требовать, чтобы эти деньги были возвращены республике",- заявил Цуканов.

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