10:40, 26 Сентября 2017
Полпред Путина назвал несправедливостью недофинансирование ФЦП к 100-летию Карелии
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Полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов прокомментировал реализацию федеральной целевой программы развития Карелии приуроченной к 100-летию республики.
"Первое, чего мы должны добиться, это финансирование уже действующей ФЦП в полном объеме. К сожалению, и в прошлом году, и в этом году не предусмотрены эти деньги в полном объеме в федеральном бюджете. Вот это, на мой взгляд, крайне несправедливо. И нужно требовать, чтобы эти деньги были возвращены республике",- заявил Цуканов.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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