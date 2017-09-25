Полпред Путина в СЗФО поздравил Парфенчикова с победой на выборах главы Карелии

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов поздравил Артура Парфенчикова с победой на выборах главы Карелии и обозначил приоритетные задачи, которые необходимо решать в регионе.

"Разрешите мне еще раз поздравить Артура Олеговича от имени президента Владимира Путина с избранием, поблагодарить жителей за то, что поддержали кандидата, а теперь уже главу Республики Карелия, на этих выборах", - сказал Цуканов.

"Республика Карелия – это особый регион Северо-Запада. Мы все прекрасно понимаем, какие задачи стоят перед главой. Прежде всего, одна из основных задач – это улучшение и изменение в лучшую сторону качества жизни каждого жителя в самом отдаленном поселке, в столичном городе. Надо решать вопросы притока новых инвестиций, вопросы моногородов, вопросы лесной отрасли, аварийного жилья. Ведь жители, которые ждут своего переселения, требуют скорейшего принятия решений. Все эти решения находятся в плоскости задач, которые перед собой должен поставить глава республики и его коллектив", - добавил Цуканов.