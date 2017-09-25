Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Политика
13:03, 25 Сентября 2017

Полпред Путина в СЗФО поздравил Парфенчикова с победой на выборах главы Карелии

По теме

ФОТО: В Петрозаводске состоялась инаугурация Парфенчикова
25.09.17 15:09
Не все министры Карелии сохранили свои посты
25.09.17 14:11
Парфенчиков официально стал главой Карелии
25.09.17 12:14
Все новости
Загрузка...

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов поздравил Артура Парфенчикова с победой на выборах главы Карелии и обозначил приоритетные задачи, которые необходимо решать в регионе.

"Разрешите мне еще раз поздравить Артура Олеговича от имени президента Владимира Путина с избранием, поблагодарить жителей за то, что поддержали кандидата, а теперь уже главу Республики Карелия, на этих выборах", - сказал Цуканов.

"Республика Карелия – это особый регион Северо-Запада. Мы все прекрасно понимаем, какие задачи стоят перед главой. Прежде всего, одна из основных задач – это улучшение и изменение в лучшую сторону качества жизни каждого жителя в самом отдаленном поселке, в столичном городе. Надо решать вопросы притока новых инвестиций, вопросы моногородов, вопросы лесной отрасли, аварийного жилья. Ведь жители, которые ждут своего переселения, требуют скорейшего принятия решений. Все эти решения находятся в плоскости задач, которые перед собой должен поставить глава республики и его коллектив", - добавил Цуканов.

По теме

ФОТО: В Петрозаводске состоялась инаугурация Парфенчикова
25.09.17 15:09
Не все министры Карелии сохранили свои посты
25.09.17 14:11
Парфенчиков официально стал главой Карелии
25.09.17 12:14
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-25 13:34:25
Братаны цмигуновы поляну накроют в Невском пассаже
Гарик
2017-09-25 13:17:04
Даже с Кремля никто не приехал ,стыдно им наверное за свой выбор. Полная неуважуха к главе и региону
фил
2017-09-25 13:25:24
Гарик, ну как же так! Падают - С кремля, а приезжают - Из.
Гарик
2017-09-25 13:40:55
фил, Наверное уже простились с ним на всегда ,чо тогда и приезжать ))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
18.09.2017, 13:15
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!"
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?

Аналитика

22.09.2017 12:50
Обществоведение
"Смалодушничал" 6
Как чиновник - примерный семьянин и вроде бы хороший во всех отношениях человек - стал фигурантом громкого уголовного дела о взятках.
В ногу со временем
22.09.2017 10:46
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017 13:52
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 86
18.09.2017 13:15
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:40
Без политики
SKODA OKTAVIA. Вспомогательные системы для водителя: новый эталон в классе
Статья о вспомогательных системах для водителя, ранее доступных только в более высоких классах.
В поисках лучшего
Сегодня 10:10
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова в Петрозаводске
Сегодня 15:04
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (5)
Оно
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
Ирина Круг
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»